الممتاز "ب".. وادي دجلة يستضيف القناة في مواجهة مصرية بالمجموعة الثانية

يشهد ستاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم مواجهة مصيرية بين وادي دجلة والقناة في ختام الأسبوع السادس والعشرين للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "الممتاز ب".

المباراة تعني الكثير للفريقين لأن الفائز سيستمر في سباق المنافسة على الصعود لدوري الأضواء والشهرة في حين يبتعد الخاسر عن المنافسة كما أن التعادل لن يفيد الفريقين.

وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 15 انتصارا وتعادلين و8 هزائم وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا وحقق الفوز مرتين فقط في أخر خمس مباريات على النصر والإعلاميين والهزيمة أمام بتروجت والسكة الحديد والترسانة ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 40 وتقليص الفارق مع إف سي زد المتصدر إلى ثلاث نقاط تعيد إليه الأمل في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

وبعد مباراة اليوم سيتبقى لوادي دجلة 4 مباريات حيث يلعب في ملعبه مع الإنتاج الحربى وإف سي زد وخارج ملعبه مع بورتو السويس ومستقبل وطن .

في المقابل يحتل القناة بقيادة محمد حليم المركز الرابع بقيادة 46 نقطة من 14 انتصارا و4 تعادلات وسبع هزائم وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على إيسترن كومباني ومنتخب السويس والتعادل مع العبور وكهرباء الإسماعيلية والهزيمة أمام منتخب السويس ويسعى للفوز والوصول للنقطة 49 وتقليص الفارق مع إف سي زد إلى 4 نقاط والاحتفاظ بأماله في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

وبعد مباراة اليوم سيتبقى للقناة 4 مباريات منها مباراتين بملعبه مع السكة الحديد والإعلاميين ومباراتين خارج ارضه مع النصر والترسانة .

كانت مباريات أمس في المجموعة الثانية قد أسفرت عن فوز إف سي زد على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين وانفراده بالقمة برصيد 53 نقطة وتعادل السكة الحديد مع الترسانة سلبيا واحتفاظه بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.