انتهاء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، من أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022/ 2023.

جدير بالذكر أن أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أصدر تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفوري لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة إدارتي شمال والدقي، متفقدًا جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائية وأحمد زويل الإعدادية والمستقبل الإعدادية، وتابع الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية وتعقيمها واتخاذ كل الإجراءات الوقائية من نظافة وتعقيم الحمامات.

كما تابع "سلومة"، الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها في جو هادئ ومريح.

ونبه وكيل الوزارة، على دور أمن اللجان الهام في ضرورة عدم السماح لأي طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسائل اتصالات حرصًا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة:

-الأحد 21/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 22/5: الهندسة.

- الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الأربعاء 24/5: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".