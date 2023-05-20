مصرع طفل غرقًا فى ترعة نزلة القاضى بمركز طهطا بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقى مصرعه غرقًا بترعة نزلة القاضي دائرة مركز شرطة طهطا، وتم انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

وكان اللواء مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقًا بإحدى الترع بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا، وتم انتشال الجثة، وتم نقله لمشرحة مستشفى طهطا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول الطفل أحمد خ م 12 سنة طفل ويقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفى طهطا العام "جثة هامدة" ادعاء غرق.

وبسؤال المدعو خلاف م ح 55 سنة نجار ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بترعه نزلة القاضي بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.