السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

25 مايو.. طرح "About My Father" لـ روبرت دي نيرو

فيلم About My Father
فيلم About My Father

يستعد النجم العالمي روبرت دي نيرو لعرض فيلمه الجديد «About My Father» في دور العرض العالمية يوم 25 مايو الجاري.

كما تنتظر دور العرض المصرية عرض الفيلم، بعد أيام من بدء عرضه في الولايات المتحدة.

فيلم About My Father

الفيلم العالمي الجديد يقدم فيه روبرت دي نيرو شخصية أب كوميدي، عندما صارح سباستيان والده الإيطالي المهاجر الذي يتمتع بصفات محافظة لا تواكب التطور، بأنه ينوي التقدم للزواج من صديقته، أصر الأب على إفساد عطلة الهالوين بينهما بعدد من الحوادث الكوميدية وهي نفس الأافعال التي كان يفعلها عادل إمام في شخصية «خطاب النجاري» مع ابنته لإفساد واجها من شريف منير في فيلم عريس من جهة أمنية وسط أجواء من الكوميديا.

أبطال فيلم  About My Father

يشارك في بطولة فيلم  About My Father مع النجم العالمي روبرت دي نيرو كلا من  كيم كاترال  وليزلي بيب وسباستيان مانيسكالو وأندرس هولم وديفيد راشي والفيلم الجديد من تأليف  أوستن ايرل ووسباستيان مانيسكالو ومن إخراج  لورا تيروسو.

وينتظر النجم العالمي روبرت دي نيرو عرض فيلمه الآخر Killers of the Flower Moon خلال العام القادم حيث تصور حاليا مشاهد الفيلم الجديد الذي ينتمي إلى فئة أعمال الجريمة والإثارة والفيلم تدور قصته حين يتم قتل عدد من عناصر  قبيلة «الأوساج» في الولايات المتحدة الأمريكية) في ظروف غامضة بأوائل العشرينات؛ فينطلق الرائد الفيدرالي جيه. إدجار هوفر لاستقصاء الأمر ومباشرة التحقيقات في القضية لتأخذه القضية إلى تفاصيل وعوالم مختلفة تماما عما يعتقده البعض.

أبطال فيلم About My Father فيلم About My Father About My Father النجم العالمي روبرت دي نيرو روبرت دي نيرو دور العرض المصرية

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