السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للتطوير ونشر الوعي.. أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وخطوات التقديم

الزراعة
الزراعة

أطلقت وزارة البيئة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للعمل على نشر الوعي في المجتمع المصري بشكل أكبر والحصول على مقترحات تساعد في تطوير الزراعة بالمحافظات.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تشجيع المواطنين للمشركة والتقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إلكتروني، لتطوير المنظومة الخضراء من خلال أفكار جديدة تساعد على إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة.

ويستطيع المواطنين إيجاد حلول ووضع أفكار جديدة لتطوير الزراعة على مستوى محافظات مصر من خلال الدخول عبر الصفحة الرسمية لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وللتسجيل أضغط هنا.

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية أهم وأبرز اهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء للتطوير داخل المحافظات، خصوصاً بعد انطلاق الدورة الثانية من المبادرة لتنفيذ أهدافها بجانب جذب العديد من المشروعات الخضراء الهادفة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

اهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

1 - ستعمل المبادرة على وجود حلول جدية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

2 - وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

3 - نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

4 - تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

5 - اهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع.

6 - تمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً.

7 - تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة.

8 - ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

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