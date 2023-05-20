السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير بريطانية: مصر وجهة سياحية منخفضة التكاليف والأفضل لقضاء العطلات

شرم الشيخ
شرم الشيخ

رشحت خبيرة العطلات والرحلات البريطانية "تشيلسي ديكنسون" في حوار مع صحيفة إكسبرس البريطانية، مصر كوجهة رخيصة ومناسبة الميزانية لقضاء عطلات الصيف.

زيارة مصر

وقالت تشيلسي إن من أهم الأسباب التي تدقعنا لزيارة مصر هذا العام وتحديدا هذا الصيف هو انخفاض الميزانية التي سيتم إنفاقها، مشيرة إلى أن هذا التوقيت مثالي لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية وفنادقها الفاخرة دون إنفاق الكثير من الأموال، داعية لتجربة الماطعم المحلية وزيارة المعالم السياحية المختلفة في مصر.

توي تطلق رحلات لمصر بأسعار مخفضة 

هذا وأطلقت عملاق السفر والترفيه البريطاني "شركة توي" جدول رحلاتها إلى مصر من مطار برمنجهام لشتاء 2023، حيث أطلقت الشركة رحلة من مطار برمنجهام إلى مصر مقابل 430 جنيهًا استرلينيًا فقط للفرد، بحسب الصحيفة.

وقالت الشركة إن الرحلات ستكون مثاليًة للعائلات التي تبحث عن رحلات نصف المدة في أكتوبر أو لأولئك الذين يحتاجون إلى عطلات ما قبل عيد الميلاد.

 شرم الشيخ في المرتبة الثالثة عالميا

وقال موقع “traveling lifestyle” الأمريكي والمعني بالسفر والرحلات، إن مصر وتحديدا مدينة شرم الشيخ من ضمن أفضل 10 وجهات سفر فاخرة في العالم في عام 2023.

وقال الموقع الأمريكي نقلا عن دراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث الأمريكية Slingo، إن مدينة شرم الشيخ احتلت المرتبة الثالثة بين أكثر الوجهات فخامة لمن يبحثون عن إجازة شاطئية فاخرة. 

مصر زيارة اكسبرس رخيصة وجهه الميزانية

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