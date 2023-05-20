السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق امتحانات العملى للدبلومات الفنية بالوادى الجديد

غرفة عمليات التربية
غرفة عمليات التربية والتعليم بالوادي الجديد

انطلقت اليوم السبت 20 مايو الامتحانات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية 2022- 2023 بمحافظة الوادى الجديد بدون الإبلاغ عن أى معوقات.

 وترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادى الجديد وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن الامتحانات تأتى على دفعات لجميع التخصصات وفق الجداول المعلنة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد على تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022- 2023م.

وأوضح وكيل التعليم أنه جرى تجهيز جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية (الثلاجات - المبردات - المراوح ......) استعدادًا لاستقبال ضيوفها، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، فضلًا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع.
 وفي سياق متصل، أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بـ119 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، لأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى بمادتى الدراسات الاجتماعية فى الفترة الأولى، الكمبيوتر التعليمى فى الفترة الثانية.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه وفق الجداول المعلنة ستختتم غدًا الأحد الامتحانات  بأداء الطلاب الامتحان بمادة العلوم.
 

الامتحانات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية الوادي الجديد أعمال الامتحانات غرفة العمليات المركزية الامتحانات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

وزير القوى العاملة يترأس وفد مصر الثُلاثى أمام مؤتمر العمل العربى

لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

رئيس جهاز تنمية المشروعات يبحث سبل التعاون مع بنك التنمية الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى