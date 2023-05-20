انطلاق امتحانات العملى للدبلومات الفنية بالوادى الجديد

انطلقت اليوم السبت 20 مايو الامتحانات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية 2022- 2023 بمحافظة الوادى الجديد بدون الإبلاغ عن أى معوقات.

وترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادى الجديد وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن الامتحانات تأتى على دفعات لجميع التخصصات وفق الجداول المعلنة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد على تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022- 2023م.

وأوضح وكيل التعليم أنه جرى تجهيز جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية (الثلاجات - المبردات - المراوح ......) استعدادًا لاستقبال ضيوفها، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، فضلًا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

وفي سياق متصل، أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بـ119 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، لأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى بمادتى الدراسات الاجتماعية فى الفترة الأولى، الكمبيوتر التعليمى فى الفترة الثانية.



وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه وفق الجداول المعلنة ستختتم غدًا الأحد الامتحانات بأداء الطلاب الامتحان بمادة العلوم.

