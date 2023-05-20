دورة تدريبية لامتحانات مزاولة طب الأسنان بالجامعات بجامعة عين شمس

استضافت جامعة عين شمس دورة تدريبية لامتحانات مزاولة المهنة والتي نظمتها لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو بمبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I hub.

وأعرب الدكتور محمد ضياء، عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، عن سعادته باستضافة الدورة التدريبية لأمتحانات مزاولة المهنة بجامعة عين شمس، مؤكدا على مدى أهميتها للخريجين من طلبة كليات طب الأسنان حيث تثقل قدراتهم المهنية وتجعلهم أكثر توافقا مع سوق العمل فى الداخل والخارج.

من جهته، وجه الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس لاستضافة الدورة، مشيراً إلى أن امتحان مزاولة المهنة له أهمية كبيرة للحاصلين على مؤهل دراسى من دول أجنبية، حيث يمكن من التعرف على قدراتهم المهنية، وإن كانت أقل من المستوى يتم تحسينها وتطويرها وتأهيلهم لمزاولة المهنة، وذلك سيكون تحفيزا للطالب قبل تخرجه لأخذ سنة الامتياز بصورة جدية للوصول لمستوى أفضل يؤهله لخوض امتحان مزاولة المهنة.

كما أوضح الدكتور طارق صلاح الدين، رئيس قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، أن أهمية الدورة تكمن في أنها تعمل على تأهيل مدربين لتكوين بنوك للأسئلة بطريقة علمية فيما يخص القياس والتقويم السليم لخريجي كليات طب الأسنان لتتناسب قدراتهم المهنية و متطلبات سوق العمل.

وأكد أن الأهمية الأخرى للدورة تكمن في تدريب مدربين ليصبحوا مدربين في جامعتهم المختلفة، كذلك تعمل الدورة على رفع مستوى القياس والتقويم بكليات طب الأسنان في الجامعات المصرية.



وأضاف أن هذه الدورة سيتلوها العديد من الدورات الأخرى المكثفة، مشيرا إلى أن مدة الدورة الحالية يومين، يحتوى اليوم الأول على مجموعة من المحاضرات، ويشمل اليوم الثاني مجموعة من ورش العمل تعمل على جمع مجموعة كبيرة من الأسئلة في بنك الأسئلة وتدريب هيئة التدريس بالكلية على الطرق العلمية للقياس والتقويم لان ذلك شبه مفتقد بالجامعات المصرية.

وقد أشار الأستاذ كريم البطوطي، وكيل كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن وحدة القياس والتقويم بطب أسنان عين شمس تشارك فى الدورة بتدريب أطباء الأسنان من مختلف كليات مصر على نظم القياس والتقويم وعلى طرق وضع الأسئلة.

كما اوضح أن المحاضرات التى تحتويها الدورة تشمل تعريف التقييم الجيد ووصف أداة التقييم الجيد ،مواءمة أداة التقييم مع مخرجات التعلم المناسبة، والقاء الضوء على انواع MCQs، وإرشادات لصياغة عناصر أفضل إجابة واحدة (SBA)، ومبادئ توجيهية لبناء المقالات القصيرة، بالإضافة إلى استخدام SBA لتناسب تقييم الكفاءات المختلفة، واليوم التالى سيكون تدريب عملى للمتدربين.