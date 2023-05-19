الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 في حادث تصادم بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بطريق وصلة عز الدين في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية إخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع ميكروباص بطريق وصلة عز الدين وأمام المنطقة الحرة العامة للاستثمار، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد؛ حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.  

والمصابون هم كل الرفاعي على أحمد، 60 عاما، ومحمد صلاح جمال 19 عاما، وفتحى عبد الحميد 21 عاما، ومصطفى رمضان محمد، 39 عاما، ومحمد أحمد محمود 31 عاما، وحسن مصطفى حسن 21 عاما.

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