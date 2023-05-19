ضمت 15 بندًا.. “الغرف السياحية”: شاركنا بورقة عمل لتعظيم الاستفادة من القطاع

أعلن أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، عن تفاصيل مشاركته فى مناقشات المحور الاقتصادي للحوار الوطني في جلستي "الخريطة السياحية" و "وسائل تحفيز الإستثمار السياحي".

وأكد “الوصيف” في تصريحات له، أنه طرح خلال مشاركتة مجموعة من الأسس اللازمة لتعظيم مساهمة صناعة السياحة في الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أنه طرح 15 بندًا لتعظيم الاستفاد من القطاع السياحى وتعزيز دورة لخدمة الاقتصاد القومى والتى تاتى مقدمتها:

1- عمل مخطط استراتيجي للمقاصد السياحية والرئيسية متضمناً ما يتطلبه كل مقصد من خدمات مختلفة.

2- العمل على زيادة الطاقة الجوية للمقاصد السياحية كشرم الشيخ والغردقة من خلال السماح لشركة طيران منخفضة التكاليف من عمل HUB فى هذه المطارات.

3- إيجاد آليات مختلفة من آليات التمويل لتطوير الفنادق والمشروعات السياحية مثل صندوق استثمارى يساهم فى تلك المشروعات مع وضع آلية للتخارج عند الرغبة.

4- تسهيل التشريعات لإتاحة تسويق وحدات فندقية تباع كوحدات اسثتمارية.

5- خلق إطار مؤسسى مناسب من خلالإنشاء وحدات متخصصة بهيئة التنشيط للعمل على وضع خطط وأسس الترويج للمنتجات المختلفة مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات وغيرها من أنماط السياحة المختلفة ذات العائد المرتفع.

6- خلق مناخ إستثمارى جاذبخلق وانتهاج معايير وأسس التنمية الشاملة فى المناطق السياحية المتعددة وخاصة البحر الأحمر وشرم الشيخ.

7- النظر فى تبسيط الإطار القانونى المنظم لسياحة اليخوت.

8- التأكد من توافر البنية الأساسية اللازمةمع التأكيد على أهمية الطيران بالنسبة للسياحة حيث يعتبر تسهيل الوصول للمقصد السياحى المصرى عاملاً أساسياً وجوهرياً ينبغنى تحسينه من خلال تحسين التشريعات والسياسات المتبعة لجذب أقصى قدر من الطاقة الجوية إلى المقاصد السياحية.

9- تحسين الموانئ والمراسى فى نهر النيل.

10- توسيع قاعدة المنتجات السياحية المتاحة.

11- زيادة وتوسيع طاقة الإقامة الاستيعابية المتاحة وتنويعها من حيث الفئة.

12- الاستمرار فى عمل دراسات الجدوى لتحديد نوعية المشروعات المستهدفة (ترفيهيه - تسوق) لخدمة السائحين وخاصة للفائات المتميزة.

13- ترويج وتسويق فاعل للمقصد والمنتجات المختلفة مع أهميةتحديد الرسالة التسويقية و التأكيد على أهمية أن يكون لمصر "براند" وشعار "لوجو" خاص يستخدم فى جميع المحافل الدولية من كل الجهات.

14- تحديث أدوات التسويق والاستثمار فى الأدوات والوسائل الرقمية ووضع خطة للتواصل أثناء الازمات.

15- العمل على تحسين تجربة السائح ورفع مستويات الجودةهمية تدريب المتعاملين مع السائحين ونشر الوعى السياحى بين المواطنين.