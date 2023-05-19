بعد تداول صوره.. استشارى نفسى: «من حق الزعيم يعيش فى هدوء»

قال الدكتور أحمد أبو العزايم، استشاري الطب النفسي، إن الفنان عادل إمام قدم أدوارًا عظيمة، ومثل طوائف الشعب المختلفة من خلال أفلامه وله إنجازات كبيرة.

وأضاف “أبو العزايم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الإنسان في كبر سنه يحتاج أن يأخذ راحته في الحياة، ومن حقوق الإنسان أن نحترم الإنسان في مرضه، ولا يجب البحث وراء ما يضر بهذا الإنسان.

ولفت إلى أن النسيان شىء طبيعي بسبب السن، وشكل عادل إمام مختلف لأنه كبير في السن، متابعا: "من حق عادل إمام أن يعيش في هدوء في ظل مرضه وتقدمه في السن، وبلاش الناس تنشر صوره".