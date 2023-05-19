الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ظهر في عالمه الخاص.. الباز: الفنانون أساءوا لعادل إمام بنشر صوره في عيد ميلاده

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

اتهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الفنانين الذين نشروا صورهم مع الفنان الكبير عادل إمام في عيد ميلاده الـ83 بالإساءة له.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يكن ليتمنى أن يرى عادل إمام بالصورة التي ظهر عليها، متابعا: "لو كان الناس دول عندهم حسن نية، وأنا لا أشك في ذلك، كان ببساطة يختاروا صورة من زاوية يقولوا للناس أنه كويس".

وأردف: "أنتم أسأتم إلى عادل إمام بالصور دي، لأنها ستظل في ذاكرة الناس، لأن لما تيجي تبص على الصور، مثلًا صورته مع خالد سرحان، عادل إمام يظهر وكأنه مش موجود مع الناس، مفيش تفاعل مع الناس الموجودين، وهو بيبوس عادل إمام هو مش موجود وفي صورة مع ممثل تاني نفس الشيء، الراجل في عالمه بشكل كامل".

محمد الباز عادل امام اخر النهار

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