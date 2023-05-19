الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفقا بالزعيم.. الباز: صور عادل إمام تؤكد عدم عودته للفن مرة أخرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن نشر بعض الفنانين صورهم مع عادل إمام في عيد ميلاده الـ83 إساءة بالغة بحق الزعيم.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن عادل إمام ظهر على السوشيال ميديا، مع بعض الفنانين مثل خالد سرحان ويسرا ومصطفى هريدي، وأجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، والبعض عاتب "شريف" لأنه لم يسأله عن صحته وهل هناك عمل جديد أم لا.

وأوضح أنه لم يكن ليتمنى أن يرى عادل إمام بالصورة التي ظهر عليها، متابعا: "لو كان الناس دول عندهم حسن نية، وأنا لا أشك في ذلك، كان ببساطة يختاروا صورة من زاوية يقولوا للناس إنه كويس".

 وأردف: "أنتم أسأتم إلى عادل إمام بالصور دي، لأنها ستظل في ذاكرة الناس، لأن لما تيجي تبص على الصور، مثلا صورته مع خالد سرحان، عادل إمام يظهر وكأنه مش موجود مع الناس، مفيش تفاعل مع الناس الموجودين، وهو بيبوس عادل إمام هو مش موجود وفي صورة مع ممثل تاني نفس الشيء، الراجل في عالمه بشكل كامل".

ولفت إلى أن البعض تداول تصريحات حول إعلان الفنان الكبير عادل إمام اعتزاله، ومقربين نفوا صحة الأخبار.

وعلق "الباز": "يا جماعة عادل إمام فعلا معتزل من 2020، وصور عادل إمام في عيد ميلاده الـ 83 تقول استحالة يكون عنده عمل فني.. رفقا بعادل إمام".

محمد الباز عادل امام اخر النهار يسرا خالد سرحان

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