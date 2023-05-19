ضياء رشوان يقدم كشف حساب لجلسات الحوار الوطنى خلال أسبوع

قدم الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، كشف حساب لجلسات الحوار الوطني خلال أسبوع.

وقال خلال تقديم برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، في البداية اتسمت الجلسات بنفس مشهد الجلسة الافتتاحية التي خرجت بشكل يليق بمصر وقيادتها السياسية التي دعت للحوار الوطني.

وأضاف أنه خلال أسبوع تمت مناقشة عدد كبير من القضايا في المحور المجتمعي على سبيل المثال كالعدالة الاجتماعية والوصاية على الأبناء على سبيل المثال.

وأشار إلى أن الجلسات ناقشت كذلك عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المواطن والأمور تسير بالشكل الصحيح الذي من المفترض أن تسير فيه خاصة أن الحوار يتمتع بتعددية الأصوات لمناقشة أولويات العمل الوطني.

وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني في طريقه لبلورة مقترحات تهم الشعب المصري، حيث يشهد تنوعًا في الأفكار والمقترحات من السادة الحضور.