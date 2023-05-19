الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التحفظ على 179 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

مديرية الطب البيطرى
مديرية الطب البيطرى بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 179 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وقاد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 179 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

التحفظ على تصوير عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية بالغربية

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