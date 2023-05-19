الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يرد على لجان الإرهابية: "لا أهاجم الشعب والإخوان ليسوا مصريين"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الأكاذيب التي تروجها لجان جماعة الإخوان الإلكترونية ومواقعهم الأخبارية، التي تدعي أنه يهاجم الشعب.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "في حديثي عاتبت الحكومة والناس، الحكومة عليها دور أكبر في الرقابة على الأسواق، وعليها بذل جهد أكبر لتوفير الدولار، وفي حديثي للناس، قلت إن الأزمة الاقتصادية سبب تضخمها أن سلوك الشعب لا يتناسب مع الأزمة".

وأردف: "الإخوان بيصطادوا في المياه العكرة وروجوا إني بهاجم الشعب المصري وهي حيلة إخوانية قذرة، الإخوان ليسوا مصريين، وهم خارج الدولة والانتماء للدولة، ميعرفوش معنى الوطن والدولة، وأنا لن أهاجم الناس لنيل رضا الحكومة، انتقاد سلوك لا يعني الهجوم على الناس". 

الباز محمد الباز الشعب لجان الإخوان اخر النهار

مواد متعلقة

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

محمد الباز: إعلان جدة قوى جدًا ومرهون بتنفيذ بنوده

وزير خارجية السعودية لـ"القاهرة الإخبارية": نعمل على التوصل إلى هدنة بالسودان

أحمد كريمة: من يحرم الإناث من الميراث "جحودا" مرتد وخارج عن الإسلام (فيديو)

ما هى دلالات كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية بجدة؟

ممثل السودان بـ"قمة جدة": العفو عن المتمردين لو وضعوا السلاح

ممثل السودان بـ"قمة جدة": البرهان يقود معركة الكرامة ضد قوات التمرد

ممثل سلطان عمان: نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

مصر فى القمة.. العربية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط

الباز: 0.5% من المصريين يحتفظون بمليارات الدولارات وهم سبب الأزمة

تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمنجم الفواخير بالصحراء الشرقية (صور)

أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا شأن عربى داخلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى