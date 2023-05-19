الباز يرد على لجان الإرهابية: "لا أهاجم الشعب والإخوان ليسوا مصريين"

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الأكاذيب التي تروجها لجان جماعة الإخوان الإلكترونية ومواقعهم الأخبارية، التي تدعي أنه يهاجم الشعب.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "في حديثي عاتبت الحكومة والناس، الحكومة عليها دور أكبر في الرقابة على الأسواق، وعليها بذل جهد أكبر لتوفير الدولار، وفي حديثي للناس، قلت إن الأزمة الاقتصادية سبب تضخمها أن سلوك الشعب لا يتناسب مع الأزمة".

وأردف: "الإخوان بيصطادوا في المياه العكرة وروجوا إني بهاجم الشعب المصري وهي حيلة إخوانية قذرة، الإخوان ليسوا مصريين، وهم خارج الدولة والانتماء للدولة، ميعرفوش معنى الوطن والدولة، وأنا لن أهاجم الناس لنيل رضا الحكومة، انتقاد سلوك لا يعني الهجوم على الناس".