الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لا تعاتبوا شريف عامر.. الباز: هل عادل إمام يمتلك لياقة ذهنية لإجراء حوار ممتد؟

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن نشر بعض الفنانين صورهم مع عادل إمام في عيد ميلاده الـ83 إساءة بالغة بحق النجم الكبير.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الفنان الكبير عادل إمام ظهر على السوشيال ميديا، مع بعض الفنانين مثل خالد سرحان ويسرا ومصطفى هريدي، وأجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، والبعض عاتب "شريف" لأنه لم يسأله عن صحته وهل هناك عمل جديد أم لا.

وتابع: "اللى حصل مع شريف عامر كان ممكن يحصل مع كتير، لأن لازم نسأل نفسنا هل أستاذ عادل عنده استعداد أو لياقة ذهنية يعمل حوار ممتد؟".

محمد الباز عادل امام شريف عامر اخر النهار

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