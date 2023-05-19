الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ13 مليون جنيه.. بلاغ ضد مستريح جديد بالقليوبية نصب على المواطنين

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بقرية ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها بالتجارة بمعامل البيض والدواجن والبط، وتحقيق أرباح عالية، وحرر عدد من المواطنين محاضر ضده وجار ضبطه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطار من عدد من المواطنين بقرية ميت العطار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، باستيلاء شخص يدعى "ر. ش، مقيم بمحافظة الشرقية، على أموالهم وتقدر بـ13 مليون جنيه، نظير تجارتهم معه في مجال معامل البيض والدواجن والبط.

وكشف الأهالي في شكواهم، أن المتهم استأجر منزلًا بالقرية، منذ فترة وأوهمهم أنه يتعامل مع إحدى الشركات الكبرى في معامل البيض والدواجن، وأنها تحقق أرباحًا عالية، وبالفعل ساهموا معه بأموالهم نظير عائد بالأسبوع والشهر يتم دفعه لهم، ولكنهم فوجئوا بتأخره في الدفع وتركه للبلدة هو وأسرته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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