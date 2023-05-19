الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدحت العدل: ماندو العدل صاحب فكرة "عملة نادرة" لنيلى كريم

مدحت العدل
مدحت العدل

قال السيناريست الكبير مدحت العدل، إن عمرو دياب من الصعب أن يشارك في عمل درامي ولكنه يجب أن يفكر في خوض تجربة السينما، معبراً: "عمرو دياب ناجح لحد الآن وطبيعي يكون خايف من خوض تجربة سينمائية جديدة لكن عليه أخذ الخطوة".

 العدل جروب 

وأكد السيناريست مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك عددا من الأغاني التي قام بكتابتها لعمرو دياب ولها مكانة خاصة في قلبه مثل "وإيه يعني"، "ورجعت من السفر"، مضيفاً: "وكل الأغاني اللي كتبتها كانت جزء مني، ونجاح الكتابة يكمن في أن تكون نابعة من الوجدان".

"عملة نادرة"

وتابع: "ماندو العدل صاحب فكرة مسلسل عملة نادرة في رمضان الماضي، هو اقترح نعمل حاجة مختلفة لنيلي كريم، ولثقتنا فيها قررنا نعمل دور صعيدي، وجزء كبير من قبولها لدى الجمهور هو أنها شخصية حقيقية خلف وأمام الكاميرا ولكنها كانت خائفة بصورة كبيرة من هذا الدور الصعيدي".

السيناريست مدحت العدل بالخط العريض مدحت العدل قناة الحياة ماندوا العدل عملة نادرة نيلي كريم

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