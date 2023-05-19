مدحت العدل: ماندو العدل صاحب فكرة "عملة نادرة" لنيلى كريم

قال السيناريست الكبير مدحت العدل، إن عمرو دياب من الصعب أن يشارك في عمل درامي ولكنه يجب أن يفكر في خوض تجربة السينما، معبراً: "عمرو دياب ناجح لحد الآن وطبيعي يكون خايف من خوض تجربة سينمائية جديدة لكن عليه أخذ الخطوة".

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وأكد السيناريست مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك عددا من الأغاني التي قام بكتابتها لعمرو دياب ولها مكانة خاصة في قلبه مثل "وإيه يعني"، "ورجعت من السفر"، مضيفاً: "وكل الأغاني اللي كتبتها كانت جزء مني، ونجاح الكتابة يكمن في أن تكون نابعة من الوجدان".

"عملة نادرة"

وتابع: "ماندو العدل صاحب فكرة مسلسل عملة نادرة في رمضان الماضي، هو اقترح نعمل حاجة مختلفة لنيلي كريم، ولثقتنا فيها قررنا نعمل دور صعيدي، وجزء كبير من قبولها لدى الجمهور هو أنها شخصية حقيقية خلف وأمام الكاميرا ولكنها كانت خائفة بصورة كبيرة من هذا الدور الصعيدي".