نجوم جمعهم القدر والفن وودعونا فى 20 مايو

يعتبر يوم 20 من مايو، من أكثر الأيام حزنًا علي المشاهير والنجوم، ففي هذا اليوم رحل 4 من أعمدة السينما المصرية، وهم سمير صبري، سمير غانم، سناء يونس وميمي شكيب.

رحل في هذا اليوم، 4 من الفنانين الذين ساهمو في صناعة السينما والمسرح بالزمان الجميل، في السطور التالية نأخذك بجولة للتعرف علي حياة ومسيرة كل منهم.

سمير غانم.. نجم عايش بالقلوب

سمير غانم هو أحد أشهر الفنانين المصريين في مجال الكوميديا والتمثيل، ولد في 15 يناير 1937 في أسيوط وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

اشتهر بتأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد وقدموا معاً العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية الكوميدية، وبعد انفصال الفرقة، استمر سمير غانم في تقديم الأعمال الفنية بشكل فردي أو مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنتيه دنيا وإيمي.

من أشهر أعماله: الرجل الذي عطس، المتزوجون، فوازير سمورة وفطوطة، حكاية ميزو، وغيرها 132. توفي سمير غانم في 20 مايو 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا والفطر الأسود.

سمير صبري.. نجم متعدد المواهب

سمير صبري هو ممثل ومذيع ومطرب، ولد في 27 ديسمبر 1936 في الإسكندرية 12 وتخرج من كلية فيكتوريا، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات مع نجوم كبار مثل عادل إمام وسعاد حسني وعبد الحليم حافظ، ومن أشهر أعماله، الرجل الآخر، الوفاء العظيم، وبالوالدين إحسانا، جحيم تحت الماء، قضية رأي عام، حضرة المتهم أبي.

كما قدم أيضاً عدة برامج تلفزيونية وإذاعية نالت شعبية كبيرة مثل: هذا المساء، النادي الدولي، من غير كلام، ما يطلبه المستمعون، توفي سمير صبري في 20 مايو 2022 بعد أزمة قلبية في فندق بالزمالك.

سناء يونس.. نجمة الأدب والفن الراقي

سناء يونس، ولدت في 3 مارس 1942 في الزقازيق وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، بدأت مشوارها الفني مع فؤاد المهندس في مسرحيات سك على بناتك، هالة حبيبتي، الأرنب الأسود.

شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات مع نجوم كبار مثل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ومن أشهر أعمالها: الجوع، الطوفان، ظلال السنين، أذكى غبي في العالم، تزوجت سراً من الفنان محمود المليجي لفترة قصيرة، وتوفيت في 20 مايو 2006 عن عمر يناهز 64 عاماً بعد صراع مع التهاب الكبد الوبائي.

ميمي شكيب.. الأرستقراطية التي تورطت بقضية آداب

ولدت ميمي شكيب لعائلة أرستقراطية وعملت في السينما والمسرح مع نجوم كبار مثل نجيب الريحاني وسراج منير، وتورطت في قضية آداب مثيرة للجدل، وانتهت حياتها بسقوطها من شرفة منزلها في ظروف غامضة.

شاركت ميمي شكيب في العديد من الأفلام الناجحة والمشهورة، وبعضها مأخوذ عن روايات لكبار الأدباء، مثل الفتوة من رواية يوسف السباعي، وقاع المدينة من رواية نجيب محفوظ، ومن فات قديمه من رواية إحسان عبد القدوس، كما شاركت في أفلام كوميدية مع نجوم الضحك مثل إسماعيل ياسين وأحمد عزمي وفؤاد المهندس.