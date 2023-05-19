الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشير عبدالفتاح: العرب أوصلوا رسالة للغرب بأنهم قادرون على تشكيل مستقبلهم

قمة جدة
قمة جدة

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة جدة أكسب القمة طابعا دوليا، لم يكن متوفرا في القمم الـ 61 السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المتحدثين أشاروا خلال قمة جدة إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية، منوها بأن اليوم شهد اهتماما دوليا كبيرا بفعاليات القمة العربية.

وأكد بشير عبدالفتاح أن العرب أوصلوا رسالة للغرب بأنهم قادرون أن يكون لهم كلمة في سياق التفاعلات الدولية، وتشكيل مستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط.

بشير عبدالفتاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قمة جدة

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