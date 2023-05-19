كاهن كنيسة مارجرجس بالداخلة: الحوار الوطني هو تقارب بين أبناء الوطن الواحد

قال القمص مكاريوس ماهر كاهن كنيسة مارجرجس بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، إن ما يحدث على أرض مصر نقلة كبيرة وطفرة هائلة وتقارب بين ابناء الوطن الواحد للوقوف صفًا واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية للخروج من الازمة الإقتصادية التي تواجه مصر والعالم أجمع.

وأضاف مكاريوس ان انعقاد الحوار الوطني يعني أن هناك أزمة فلا يعقد الحوار الوطني إلا في الضرورة والأزمات والاضرابات، مؤكداً أن ما يحدث الان من اجتماعات ولقاءات على مائدة الحوار الوطني من القيادة السياسية والوطنية تسعي للتقارب في الرؤى لأبناء الوطن والنسيج الواحد هو واجب وطني أصيل.

وأوضح كاهن كنيسة الداخلة، أن أهداف الحوار الوطني تبادل الرؤى والأفكار وفلترتها مع المتخصصين والاقتصاديين والسياسين وإرسالها إلى القيادة السياسية لاختيار الافكار التي تساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل التضخم العالمي الذي طال جميع الدول والحرب الروسية والأوكرانية المستمرة حتى الآن والتي أثرت على جميع دول العالم.



وأكد مكاريوس أن الحوار الوطني يبني الأمم ويبني الحضارة والشعوب وفي مصرنا الغالية نستطيع معًا بناء الجمهورية الجديدة في ظل وجود رئيس جيش قوي يساعدنا على عبور كافة الازمات والتي تطرق علينا يوما تلو الاخر فنحن لها بالمرصاد، وأكد أنه لو كان وسط الكوكبة النيرة والمستنيرة من أعضاء الحوار الوطني تحت قيادة الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كنت سأطرح معهم افكاري واقتراحاتي كمواطن مصري ورجل دين مسيحي اصيل اعشق تراب بلدي مصر

وأرسل مكاريوس رسالة شكر وتقدير واحترام لكل أعضاء الحوار الوطني لسعة صدركم ولمحبتكم لوطننا ووطنكم الغالي مصر، ولتقارب كافة أطياف المجتمع والاحزاب السياسية للنهوض ببلدنا الجميله تحت قيادة واحدة تهدف لبناء الجمهورية الجديدة ونقلة جميله لكل المصريين.