الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كاهن كنيسة مارجرجس بالداخلة: الحوار الوطني هو تقارب بين أبناء الوطن الواحد

كاهن كنيسة الداخلة
كاهن كنيسة الداخلة

قال القمص مكاريوس ماهر كاهن كنيسة مارجرجس بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، إن ما يحدث على أرض مصر نقلة كبيرة وطفرة هائلة وتقارب بين ابناء الوطن الواحد للوقوف صفًا واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية للخروج من الازمة الإقتصادية التي تواجه مصر والعالم أجمع.

وأضاف مكاريوس ان انعقاد الحوار الوطني يعني أن هناك أزمة فلا يعقد الحوار الوطني إلا في الضرورة والأزمات والاضرابات، مؤكداً أن ما يحدث الان من اجتماعات ولقاءات على مائدة الحوار الوطني من القيادة السياسية والوطنية تسعي للتقارب في الرؤى لأبناء الوطن والنسيج الواحد هو واجب وطني أصيل.

وأوضح كاهن كنيسة الداخلة، أن أهداف الحوار الوطني تبادل الرؤى والأفكار وفلترتها مع المتخصصين والاقتصاديين والسياسين وإرسالها إلى القيادة السياسية لاختيار الافكار التي تساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل التضخم العالمي الذي طال جميع الدول والحرب الروسية والأوكرانية المستمرة حتى الآن والتي أثرت على جميع دول العالم.


وأكد مكاريوس أن الحوار الوطني يبني الأمم ويبني الحضارة والشعوب وفي مصرنا الغالية نستطيع معًا بناء الجمهورية الجديدة في ظل وجود رئيس جيش قوي يساعدنا على عبور كافة الازمات والتي تطرق علينا يوما تلو الاخر فنحن لها بالمرصاد، وأكد أنه لو كان وسط الكوكبة النيرة والمستنيرة من أعضاء الحوار الوطني تحت قيادة الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كنت سأطرح معهم افكاري واقتراحاتي كمواطن مصري ورجل دين مسيحي اصيل اعشق تراب بلدي مصر

وأرسل مكاريوس رسالة شكر وتقدير واحترام لكل أعضاء الحوار الوطني لسعة صدركم ولمحبتكم لوطننا ووطنكم الغالي مصر، ولتقارب كافة أطياف المجتمع والاحزاب السياسية للنهوض ببلدنا الجميله تحت قيادة واحدة تهدف لبناء الجمهورية الجديدة ونقلة جميله لكل المصريين.

كاهن كنيسة مارجرجس محافظة الوادي الجديد نقلة كبيرة وطفرة هائلة تقارب بين ابناء الوطن الواحد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج من الازمة الإقتصادية مصر الحوار الوطنى واجب وطني أصيل تبادل الرؤى والافكار الخروج من الازمة الاقتصادية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

مقتل مواطن طعناً بسكين فى روض الفرج

غدًا.. قطع المياه عن عدد من قري ومراكز محافظة الدقهلية (تفاصيل)

فوز طالب بـ"علوم الإسكندرية" بالميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى