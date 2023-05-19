الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يطلب من الوفود فى القمة العربية دعم الخطة الأوكرانية للسلام

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول في قمة جامعة الدول العربية اليوم الجمعة على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.
وقال زيلينسكي، الذي يزور المملكة لأول مرة كرئيس لبلاده، في خطاب إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط، وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.
وقال زيلينسكي بالإنجليزية "أدعو جميع من يحترمون السلام إلى المشاركة في تنفيذ صيغة السلام، وبذلك نقلل العداء والحروب والمعاناة والشر".
وأضاف "روسيا ضعيفة، نهزمها في حين أن لديها أسلحة أكثر في يديها. لا ينبع عدوانها من قوة، لكن من فهم أن زمن الإمبراطوريات قد ولى".
وذكر زيلينسكي أن من الأمثلة الجيدة على الكيفية التي ربما ينتفع بها الآخرون من صيغة السلام الأوكرانية هي مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا، أحد مصدري الحبوب المهمين في العالم، بمواصلة إرسال الإمدادات للدول، بما في ذلك دول أعضاء بجامعة الدول العربية.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو للمساعدة في التصدي لأزمة غذاء عالمية تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا. وجرى تمديد الاتفاق لشهرين آخرين هذا الأسبوع.
وبالإضافة إلى الأمن الغذائي، تشمل خطة زيلينسكي شرطًا يلزم روسيا بسحب كل قواتها من الأراضي الأوكرانية وتدعو إلى الإفراج عن جميع أسرى الحرب الأوكرانيين وتسعى إلى استعادة "الأمان ضد الإشعاع" في محطة للطاقة النووية تحتلها روسيا.
وشكر زيلينسكي السعودية على مساعدتها في تأمين الإفراج عن بعض أسرى الحرب ودعا إلى خطوات لحماية الطائفة المسلمة في أوكرانيا، في إشارة إلى تتار القرم المقيمين بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014.
وقال "حتى مع حضور أشخاص هنا في القمة ممن لديهم رؤى مختلفة حول الحرب الدائرة على أرضنا ويصفونها بأنها صراع، أنا واثق من أننا نستطيع جميعًا أن نتحد لإنقاذ الأشخاص من غياهب السجون الروسية".
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة إن المملكة مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الدول العربية الحرب الروسية

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