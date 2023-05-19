استمرارًا للمبادرة الرئاسية.. زراعة أكثر من 116 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن عدد ما تم زراعته من الأشجار المثمرة وغير المثمرة حتى الآن بأحياء المدينة، في إطار المبادرة الرئاسية "100مليون شجرة"، مشيرًا إلى أنه تم زراعة 116541شجرة منذ بداية المبادرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها 200ألف شجرة.

وأوضح "الشريف" أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، مبينًا أنه تم زراعة 28039 شجرة مثمرة، و19186 شجرة غير مثمرة، بإجمالي 47225 شجرة خلال الأسبوع التاسع والثلاثون منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 7497 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الأسبوع التاسع والثلاثون، وزراعة 739 نخلة بردتشارديا، وزراعة 5040 متر نخيل بنطاق حي العجمى وحي وسط وحي المنتزة أول، ليصل إجمالي ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة116541 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.

كما شدد المحافظ على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأشار الشريف، إلى أنه تم زراعة 2020 من الأشجار المثمرة داخل المدارس والكنائس بنطاق حي وسط، فضلًا عن زراعة 2007 من الاشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حى المنتزة ثان، وزراعة 1560 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي العجمي، بالإضافة إلى زراعة 1052 شجرة مثمرة بنطاق حي المنتزة أول، وزراعة 600 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي العامرية ثان، وزراعة 288 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي غرب.

يأتي ذلك في ضوء زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.