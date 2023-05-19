الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، بحضور ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، تسهم بشكل كبير جدًا في جذب المزيد من الاستثمارات، وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تدعم المستثمرين، وتقدم لهم كل سبل الدعم اللازمة، لإزالة العقبات التي تواجههم، وهذا لم نعهده من قبل، مضيفًا: "الدولة تعمل على تهيئة بيئة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية".

واختتم النائب طه الناظر: "قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تتواكب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، وتبشر بمستقبل مشرق لمصر يمّكنها من التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات".

الإسكان والمرافق الاقتصاد الوطني الأعلى للاستثمار الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمار

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