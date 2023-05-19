رئيس أوكرانيا للقادة العرب بقمة جدة: أدعوكم لحماية شعبنا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الأوكرانيين لم يختاروا الحرب لكنهم أُجبروا عليها، متابعًا: "سنواصل نضالنا بدعم المجتمع الدولي".

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "شعب التتار بشبه جزيرة القرم من الشعوب الأصيلة في أوكرانيا وهم في صلب الحضارة الأوكرانية".

وتابع: "نحن نعرف أنه لشعوب طويلة سيستمر شعب التتار جزءًا من المجتمع الأوكراني ونعرف أنهم يعانون كثيرًا من العدوان الروسي".

كما أشار زيلينسكي إلى أن معظم من يعيشون في شبه جزيرة القرم ويخضعون للقيود والاستبداد هم من المسلمين، متابعًا: "علينا أن نتحد لإنقاذ المواطنين في شبه جزيرة القرم من اضطهاد روسيا".

وأردف: "كانت لنا تجربة إيجابية مع السعودية فيما يتعلق بإطلاق سراح مقاتلين اعتقلتهم روسيا وبإمكاننا الآن تطوير مثل هذه التجربة".

واستكمل: "لا أحد منكم يوافق على استسلام أوكرانيا، ونرحب بالمزيد من الاستثمارات العربية في أوكرانيا"، مؤكدًا أن أوكرانيا تواصل القتال من أجل حماية أرضها.

واختتم: "أدعوكم لحماية شعبنا، وعلاقتنا مع الدول العربية متجذرة في العديد من المجالات".