الرئيس الأوكرانى: آمل أن يسعى جميع الحاضرين فى قمة جدة للسلام والعدالة

خلال مشاركته في القمة العربية الـ32..

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن ترحيبه بالمزيد من الاستثمارات العربية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة الآن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: "إن علاقتنا مع الدول العربية متجذرة في العديد من المجالات"، متوجهًا بالشكر إلى الرياض والمجتمع الدولي على دعمه كييف.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن كييف لديها تجربة ناجحة مع الوساطة السعودية بشأن إطلاق سراح الأسرى، معربًا عن أمله أن يسعى جميع الحاضرين في القمة للسلام والعدالة.

صورة تذكارية للقادة العرب قبيل انطلاق القمة العربية

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل قليل، القادة المشاركين بالقمة العربية في جدة.

وافتتحت القمة بصورة جماعية للقادة المشاركين فيها، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي التقط صورة تذكارية مع ولي العهد السعودي.

وتوافد عددٌ من قادة الدول العربية، اليوم، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

ووصل إلى المملكة كل من: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال القادة والزعماء العرب بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.