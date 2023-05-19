الرئيس الأوكرانى من جدة: لم نختر الحرب ومستمرون فى النضال

خلال كلمته في القمة العربية الـ32..

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده لا تملك أسلحة وقدرات جوية مثل التي تمتلكها روسيا، مؤكدًا: "لكننا نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق معنا".

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال كلمته بالقمة العربية الـ32 في جدة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نملك أيضًا العديد من الطائرات المسيرة التي تزود إيران بها روسيا".

وأكد الرئيس الأوكراني: "نحاول دفع الغزاة من أرضنا وأي شخص يدافع عن أرضه والأطفال من الغزاة فهو بذلك على الطريق الصحيح".

وتابع: "أنا فخور إنني أمثل هؤلاء المحاربون وكل الشعب الأوكراني"، مؤكدًا أن الأوكرانيين لم يختاروا يومًا طريق الحرب ولم تذهب قواتنا إلى غير الأراضي الأوكرانية، ولم نبدأ بخوض عمليات لنهب موارد غيرنا، لكن لم نخضع أبدًا لأي دولة أجنبية، نحن نناضل ومستمرون في ذلك".

انطلاق أعمال القمة العربية في جدة

وانطلقت قبل قليل، أعمال القمة العربية الـ32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.