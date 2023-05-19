إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية بني عليم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في إحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، كل من “ ث. م. ع”، 47 سنة، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، واسترواح هوائي بالصدر، و “ م. م. ع”، 44 سنة، مصاب بجرح قطعي بالبطن، “ ع. س. م”، 24 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساق اليمنى، جميعهم مقيم قرية بنى عليم دائرة مركز بلبيس.

وقد تبين إصابتهم فى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، فى قرية بنى عليم بدائرة مركز بلبيس، مما أسفر عنه إصابتهم التي تم نقلهم على إثرها للمستشفى، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.