الرئيس الأوكرانى فى طريقه إلى جدة لحضور القمة العربية

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في طريقه لحضور القمة العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع، أن رئيس أوكرانيا بعد انتهاء القمة سيغادر جدة متوجهًا إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع على متن طائرة للحكومة الفرنسية.

وتنطلق القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، فضلًا عن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا.