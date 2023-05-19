مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

لقي مواطن مصرعه، وأُصيبت زوجته وابنته بكسور وسحجات وإصابات متعددة إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بطريق الزقازيق منيا القمح أمام المدرسة الإنجليزية، بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمي بوصول مواطن جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، وإصابة كل من زوجته بكسور بالحوض والضلوع، وابنته بكسر بالذراع اليسرى.

وتبيّن وفاة الأب وإصابة زوجته وابنته، إثر الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.