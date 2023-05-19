الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: مشاركة الرئيس السيسي بقمة جدة تهدف لتوحيد الصف العربي (فيديو)

الكاتب الصحفي شادي
الكاتب الصحفي شادي زلطة

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، وصحفي متخصص في شؤون الرئاسة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة لها شقين مهمين، الأول يتعلق بالجزء الخاص بالمشاركة في الجلسات والكلمة والتوضيح لدور مصر، والجهود المبذولة في إطار توحيد الصف العربي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على مائدة القمة.

 - مناقشة القضايا وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المشتركة

 

وأضاف "زلطة"، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الشق الثاني يتعلق باللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها تعزيز التعاون ومناقشة القضايا وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المشتركة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره التونسي تناول عدد من النقاط الهامة، أبرزها تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، فيما أعرب الرئيس التونسي عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة التنموية المصرية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية على رأسها الأزمة السودانية والقضية الليببية.

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره التونسي، شهد الحديث عن سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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