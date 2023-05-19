تعليم البحر الأحمر: 3637 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

أعلن الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بكل نوعياتها "الصناعي، التجاري، الفندقي"، والتي من المقرر انعقادها اعتبارًا من غدٍ السبت من خلال امتحانات علمية ومعملية، مشيرًا إلى أنه ستبدأ الامتحانات التحريرية السبت المقبل بتاريخ 27 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، في بيانٍ له أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 3637 طالبًا وطالبة بتخصصات مختلفة مقسمة على النحو التالي: 2043 طالبًا للتعليم الصناعي، و1265 طالبًا للتعليم التجاري، و329 طالب للتعليم الفندقي.

وأكد منير أن المديرية قامت بتجهيز الاستراحات وتزويدها بكل وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعدادًا جيدًا، بما يليق بالمعلم، وتوفير كل الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل استراحة، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن أن عدد اللجان بالمحافظة 17 لجنة، بعدد 2 مركز توزيع (الغردقة - الشلاتين)، كما يوجد مركز فرعي بمرسى علم.

وشدد منير على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، لرصد وسرعة حل أي مشكلات تحدث أولًا بأول.

كما شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان، وعدم دخول أى طالب بهاتف محمول، مع جاهزية المعامل وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات لأداء الامتحانات والالتزام بكثافة الطلاب داخل اللجان، وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة بينهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين، مع الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.