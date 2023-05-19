الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خطوات استخراج شهادة وفاة بطريقة سهلة

جريدة الدستور

خطوات استخراج شهادة وفاة بطريقة سهلة أمر يبحث عنه الكثير من المواطنين عقب إعلان مصلحة الأحوال المدنية عن خدمة جديدة للمواطنين الذين يواجهون عناء الذهاب للمصالح الحكومية، حيث يمكنه استخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا الآن وفق استراتيجية وزارة الداخلية مؤخرًا التي تهدف إلى تطوير كافة الخدمات الشرطية.

خطوات استخراج شهادة الوفاة 

وزارة الداخلية نشرت عبر منصة مصر الرقمية خطوات استخراج شهادة الوفاة، والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها إلكترونيا عبر الرابط المخصص لتك الخدمات الإلكترونية من قبل الأحوال المدنية.

لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات مصلحة الأحوال المدنية، يجب اتباع التعليمات حتى إتمام تلك المهمة بنجاح.

خطوات استخراج وثيقة قيد الزواج إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

خطوات استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هذا الرابط.

-  إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- الدخول إلى خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة.

-  إدخال البيانات الكاملة للمتوفي ولابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفى، ثم اضغط على “قرأت الشروط والموافقة عليها”.

- ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء بيانات المتوفى المطلوبة بالكامل.

-  اختيار طريقة الدفع المطلوبة سواء كانت بطاقة ائتمان أو بريد.

- أرسل الطلب.

شروط استخراج شهادة الوفاة الإلكترونية

- يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية 

-  يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

خطوات استخراج شهادة وفاة ستخراج شهادة وفاة شهادة وفاة استخراج شهادة الوفاة إلكتروني ا شهادة الوفاة منصة مصر الرقمية مصلحة الأحوال المدنية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث طريق مصر- الإسكندرية

"مصر للطيران" تتوسع فى نشاط صيانة المحركات إفريقيًا وعربيًا

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

"تعليم الدقهلية" تحصد 7 مراكز في المسابقة الثقافية الكبرى

تلفزيون الصين: الحضارة المصرية القديمة جذبت الطلاب الصينيين لدراسة مواقعها الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى