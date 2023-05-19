خطوات استخراج شهادة وفاة بطريقة سهلة أمر يبحث عنه الكثير من المواطنين عقب إعلان مصلحة الأحوال المدنية عن خدمة جديدة للمواطنين الذين يواجهون عناء الذهاب للمصالح الحكومية، حيث يمكنه استخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا الآن وفق استراتيجية وزارة الداخلية مؤخرًا التي تهدف إلى تطوير كافة الخدمات الشرطية.

خطوات استخراج شهادة الوفاة

وزارة الداخلية نشرت عبر منصة مصر الرقمية خطوات استخراج شهادة الوفاة، والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها إلكترونيا عبر الرابط المخصص لتك الخدمات الإلكترونية من قبل الأحوال المدنية.

لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات مصلحة الأحوال المدنية، يجب اتباع التعليمات حتى إتمام تلك المهمة بنجاح.

خطوات استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هذا الرابط.

- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- الدخول إلى خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة.

- إدخال البيانات الكاملة للمتوفي ولابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفى، ثم اضغط على “قرأت الشروط والموافقة عليها”.

- ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء بيانات المتوفى المطلوبة بالكامل.

- اختيار طريقة الدفع المطلوبة سواء كانت بطاقة ائتمان أو بريد.

- أرسل الطلب.

شروط استخراج شهادة الوفاة الإلكترونية

- يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية

- يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.