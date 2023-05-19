التشكيل المتوقع للأهلى والترجى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

مواجهة مرتقبة سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عندما يستقبل ضيفه الترجي التونسي، في العاشرة من مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022/2023).

وكان الأهلي، قد حقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على الترجي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ستاد (حمادي العقربي) برادس.

ويطمح ممثل الكرة المصرية، لتكرار فوزه على فريق «باب سويقة» من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي، والسير على طريق الظفر باللقب الحادي عشر في تاريخه.

أما الترجي التونسي، فأصبح في حاجة إلى معجزة من أجل بلوغ النهائي، إذ يحتاج الفريق للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للأهلي، بمحمود عبدالمنعم كهربا، لقيادة الهجوم إلى جانب كل من أحمد عبدالقادر، والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

كما من المتوقع أن يدفع السويسري مارسيل كولر، بالجزائري أحمد قندوسي لدعم خط الوسط، بجانب حمدي فتحي، ومروان عطية.

وسيحرس علي لطفي، مرمى الفريق الأحمر، بسبب عدم تعافي محمد الشناوي، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وسيكون التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - محمود كهربا.

التشكيل المتوقع للترجي

سيفتقد الترجي لخدمات العديد من لاعبيه، وفي مقدمتهم الحارس معز بن شريفية، وهاني عمامو وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني ورياض بن عياد، وذلك بداعي الإصابة.

كما سيفتقد فريق «الدم والذهب» لخدمات الثلاثي، مالك المهري وزين الدين ساسي ورائد بوشنيبة بسبب تواجدهم مع منتخب تونس للشباب الذي سيشارك في كأس العالم تحت 20 عامًا بالأرجنتين، هذا بالإضافة إلى كل من الأردني محمد فيصل أبو زريق "شرارة" لعدم الجاهزية الفنية وحسام دقدوق بسبب إيقافه قاريًا في واقعة المنشطات.

وسيخوض الترجي، مباراة الإياب أمام الأهلي، بقيادة فنية للمدرب المساعد أنيس البوسعيدي، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت، في أعقاب استقالة المدرب الفني نبيل معلول.

ومن المتوقع أن يخوض الترجي مبارة الليلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي - ياسين مرياح.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوجرين.

خط الهجوم: معتز الزدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي.