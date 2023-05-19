"الأحكام في أسبوع".. الإعدام لقاتلي إمام شبين القناطر وعامل بالشرقية

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة «الأحكام في أسبوع».

الإعدام لعاطل في "قتل إمام وخطيب بشبين القناطر"

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، بالإعدام شنقا لمتهم، اشترك مع 2 آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام من قبل، في قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر والشروع في قتل نجله، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع. ج"، عاطل، و"عبد الوهاب ع.ج"، 21 سنة، طالب، و"وع ج" 58 سنة، موظف، فى يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجني عليه "س م، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

الإعدام شنقاً لمتهم باستدراج عامل وقتله في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة المتهم بقتل عامل بالإعدام شنقًا، صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3299 سنة 2022 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2999 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم “إبراهيم س ع خ”، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 16 مايو من العام الماضى، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتل عمدا المجني عليه " فادى س ع" مع سبق الإصرار والترصد.

الإعدام لـ 3 متهمين بقتل شخصين في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، في حكمها الصادر، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا غيابيًا، والسجن المشدد للرابع، لإدانتهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين آخرين واستعراض القوة، والتلويح بالعنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانيً.

المؤبد لشقيقين لإتجارهما في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "س.ي.ي" و" ر.ي.ي" بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، مما أسند إليهم، ومصادرة المخدر والميزانين والسلاح الأبيض والهاتف المحمول والمبلغ المالي والأكياس المضبوطة، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما في الإتجار بالمواد المخدرة.

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة 11 كيلو حشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية متهمان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وغرامة الثانى 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها بمدينة العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.