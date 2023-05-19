بينها احتفالية متحف الإسكندرية القومي.. أجندة "الدستور" الثقافية لهذا اليوم

يحتشد اليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023 بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية.

في تمام السابعة مساء، يستقبل مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية بالإسكندرية، احتفالية ثقافية فنية، تقام تحت عنوان “احتفالية متحف الإسكندرية القومي”، والتي تقام بالتعاون مع القنصلية الصينية بالإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

هذا ويشارك بالحفل كل من: الفنانة غنوة شرعان، الفنان أحمد عمارة، والفنان ياسر الشرقاوي. وتتضمن الاحتفالية فقرات فنية وغنائية يقدمها الفنانين المشاركين بالاحتفالية.

ـحفل الفنان مصطفى رزق بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع التنمية الثقافية بشارع الأزهر، فى الثامنة مساء، الفنان مصطفى رزق وفرقته الموسيقية.

يقدم “رزق” مجموعة متنوعة من أشهر أعماله من بينها :"باب اللوق"، "شفطة بن"، يالى ماشية عالطريق"، "امانة امانة"، "حبة وجع"، " مبسوط كتير" ، "مجنون".

كايروتا وإيجى جاز على المكشوف بالأوبرا

وفي الثامنة والنصف مساء أيضا، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل غنائى لفرقتى كايروتا وإيجى جاز رؤية فنية وإخراج ماهر ذكرى يضم فاصلين .

وخلاله تقدم فرقة كايروتا فى الفاصل الأول مجموعة من الأعمال المصرية المعاصرة الشهيرة والتى تتميز بإيقاعات سريعة خفيفة لكل من فيروز ، ماجدة الرومى وغيرهن .

أما الفاصل الثانى يحييه فريق “إيجى جاز”، بقيادة عازف الساكسفون الدكتور أسامة حسن ومشاركة المطربين مريم ، نوران وعكاشة يقدم نخبة من أعمال الجاز العالمية والموسيقى اللاتينية بإيقاعاتها السريعة الراقصة.

الأشجار تموت واقفة في مكتبة مصر الجديدة

وفي السابعة مساء، يستقبل مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة بشارع العروبة، العرض المسرحي “الأشجار تموت واقفة”، من إخراج جورج موسي.

ومسرحية “الأشجار تموت واقفة”، عن نص للشاعر الإسبانى "أليخاندرو كاسونا"، نُشرت عام 1949، وتدور أحداث المسرحية حول التمسك بالأمل وعدم الاستسلام للهزيمة.

الإبحار في الجبال بسينما زاوية

وضمن برنامج عروض الدورة السادسة لــ “أيام القاهرة السينمائية”، والذي تنظمه سينما زاوية، يعرض في تمام الساعة السابعة مساء، الفيلم الوثائقي “الإبحار في الجبال”، والفيلم إنتاج جزائري فرنسي برتغالي مشترك 2021، ومن إخراج كريم عينوز.

يقرر مخرج الفيلم “كريم عينوز”، أن يأخذ قارباً ويعبر البحر الأبيض المتوسط وينطلق في أول رحلة له إلى الجزائر. بصحبة ذكرياته عن والدته “إيراسيما” وكاميرته، يروي “عينوز” تفاصيل الرحلة إلى وطن والده، متداخلاً بين الحاضر والماضي والمستقبل.