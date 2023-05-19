جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز نيوكاسل على برايتون برباعية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي البريميرليج في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث انتهت منذ قليل مباراة نيوكاسل وبرايتون في الأسبوع السادس والثلاثون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره فريق برايتون، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 69، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل برايتون في المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 35 مباراة ومتبقي له مباراة مؤجلة، ويأتي آرسنال فى المركز الثاني برصيد 81 نقطة من 36 مباراة، ونستعرض لكم في السطور التالية جدول الترتيب بالتفاصيل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نيوكاسل على برايتون