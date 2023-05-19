الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز نيوكاسل على برايتون برباعية

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي البريميرليج في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث انتهت منذ قليل مباراة نيوكاسل وبرايتون في الأسبوع السادس والثلاثون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره فريق برايتون، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 69، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل برايتون في المركز السادس برصيد 58 نقطة.

محمد صلاح على رأس قائمة فريق الأسبوع فى الدورى الإنجليزى

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 35 مباراة ومتبقي له مباراة مؤجلة، ويأتي آرسنال فى المركز الثاني برصيد 81 نقطة من 36 مباراة، ونستعرض لكم في السطور التالية جدول الترتيب بالتفاصيل.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نيوكاسل على برايتون

مركز فريقلفتخلهضده+/-نقط
1 مانشستر سيتي3527449231+6185
2 أرسنال3625658342+4181
3 نيوكاسل36191256732+3569
4 مانشستر يونايتد3520695141+1066
5 ليفربول3619897042+2865
6 برايتون35177116749+1858
7 توتنهام36176136559+657
8 أستون فيلا36176134844+457
9 برينتفورد36131495445+953
10 فولهام36156155249+351
11 تشيلسي351110143641-543
12 كريستال بالاس361110153746-943
13 ولفرهامبتون36117183052-2240
14 بورنموث36116193769-3239
15 وست هام36107193852-1437
16 نوتنغهام فورست36810183667-3134
17 إيفرتون36711183256-2432
18 ليدز يونايتد36710194671-2531
19 ليستر سيتي3686224967-1830
20 ساوثهامبتون3666243166-3524

 

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