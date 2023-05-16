محمد صلاح على رأس قائمة فريق الأسبوع فى الدورى الإنجليزى

ترأس محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول، تشكيل الأفضل في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وتألق صلاح في مواجهة ليستر سيتي وصنع 3 أهداف ما أدي لفوز فريقه على الأخير، ليحقق الفوز السابع على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج تشكيل ألان شيرار أسطورة نيوكاسل السابق الأسبوعي، وعلى رأسه صلاح.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ستييل

خط الدفاع: أرنولد، فاران، إستوبيان

خط الوسط: إيزي، لويز، جوندجان، جونز

خط الهجوم: ستيرلينج، آيوني، صلاح

It's time for @alanshearer's Team of the Week ⏰



What do you think of these picks? 🤔 pic.twitter.com/rBOuJsd3Ko — Premier League (@premierleague) May 16, 2023

وأنعش ليفربول آماله الأوروبية بفوزه على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة بالمرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشكلت الهزيمة ضربة موجعة لليستر سيتي الذي يكافح من أجل الهروب من شبح الهبوط، بينما أنعش الانتصار آمال ليفربول في المشاركة بالنسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا.

وحسم ليفربول الفوز منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدمًا بهدفين للاعب الإنجليزي الشاب كورتيس جونز في الدقيقتين 33 و36.

وفي الشوط الثاني أكد اللاعب الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد فوز ليفربول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة من 36 مباراة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد الذي يمتلك 66 نقطة جمعها من 35 مباراة ليحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.