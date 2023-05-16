الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة فريق الأسبوع فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

ترأس محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول، تشكيل الأفضل في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وتألق صلاح في مواجهة ليستر سيتي وصنع 3 أهداف ما أدي لفوز فريقه على الأخير، ليحقق الفوز السابع على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج تشكيل ألان شيرار أسطورة نيوكاسل السابق الأسبوعي، وعلى رأسه صلاح.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ستييل

خط الدفاع: أرنولد، فاران، إستوبيان

خط الوسط: إيزي، لويز، جوندجان، جونز

خط الهجوم: ستيرلينج، آيوني، صلاح

 

 

وأنعش ليفربول آماله الأوروبية بفوزه على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة بالمرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

وشكلت الهزيمة ضربة موجعة لليستر سيتي الذي يكافح من أجل الهروب من شبح الهبوط، بينما أنعش الانتصار آمال ليفربول في المشاركة بالنسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا. 

وحسم ليفربول الفوز منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدمًا بهدفين للاعب الإنجليزي الشاب كورتيس جونز في الدقيقتين 33 و36. 

وفي الشوط الثاني أكد اللاعب الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد فوز ليفربول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71. 

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة من 36 مباراة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد الذي يمتلك 66 نقطة جمعها من 35 مباراة ليحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

صلاح محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى ليستر سيتي

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق حملة "بلدي أمانة" بمدينة فايد (صور)

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

"الأنصاري" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح للمساحات الأقل من 200 متر داخل الحيز العمراني بالقرى

إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

"الأعلى للاستثمار" يكلف بالتعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"