الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. "هل يجوز الاشتراك فى أضحية خروف لأكثر من فردين؟"

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز اشتراك أكثر من فردين فى الأضحية لو كانت خروفًا.

أضاف عويضة، الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن سعر الخروف هذا العام وصل إلى مبلغ كبير، فالبعض مما كانوا يضحون الأعوام الماضية لن يستطيعوا هذا العام، وبالتالى يمكن أن يشاركوا فى الأضاحى ولا مانع من هذا. 

أوضح أمين الفتوى أن العام الماضي كان سعر الخروف يقدر بنحو 3000 آلاف جنيه، لكن هذا العام بات الأمر صعبا، ولا مانع من أن يشتري اثنان خروفا أو سبعة في عجل، قائلًا: "لا تحرموا أنفكسم من الأضحية، وتكون نيتهم يا رب مش قادرين أكثر من كده، اقبل أضحيتنا".

قناة الناس فتاوى الناس الاضحية خروف الأضاحي

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2023

رئيس «بوتاجاسكو» يختتم جولته لمتابعة مصانع تعبئة الإسطوانات بصعيد مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة