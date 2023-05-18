قناة الناس.. "هل يجوز الاشتراك فى أضحية خروف لأكثر من فردين؟"

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز اشتراك أكثر من فردين فى الأضحية لو كانت خروفًا.

أضاف عويضة، الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن سعر الخروف هذا العام وصل إلى مبلغ كبير، فالبعض مما كانوا يضحون الأعوام الماضية لن يستطيعوا هذا العام، وبالتالى يمكن أن يشاركوا فى الأضاحى ولا مانع من هذا.

أوضح أمين الفتوى أن العام الماضي كان سعر الخروف يقدر بنحو 3000 آلاف جنيه، لكن هذا العام بات الأمر صعبا، ولا مانع من أن يشتري اثنان خروفا أو سبعة في عجل، قائلًا: "لا تحرموا أنفكسم من الأضحية، وتكون نيتهم يا رب مش قادرين أكثر من كده، اقبل أضحيتنا".