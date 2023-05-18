الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد تنازل 19 مرشحاً..

اختيار 11 عضواً بالتزكية ضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة القاهرة

غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن اكتمال عدد المتنازلين عن انتخابات مجلس إدارتها في الدورة الجديدة “2023-2027” ليصل عددهم الي 19 مرشحاً متنازلاً من أصل 30 مرشحا كانوا قد تقدموا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وبذلك تم اختيار 11 مرشحاً بالتزكية.

رسمياً 11 عضواً بمجلس إدارة غرفة القاهرة متنخبين بالتزكية

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي ترأسه أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة.

وأنهى المهندس إبراهيم العربي، انتخابات غرفة القاهرة بالتزكية منذ أيام، بعد دعوته لكل المرشحين الـ30 بمنزله على إحتفالية سادها الود والحب وإنكار الذات ، وتم فتح لغة حوار بينهم على أهمية تفضيل المصلحة العامة وإختيار الـ11 عضوًاً بالتزكية دون اللجوء للإجراءات الانتخابية المُقرر لها 17 يونيو المقبل، وهو ما لاقى قبولًاً فورياً من كافة المرشحين ومباركة الأعضاء الذين تم إختيارهم للفوز بالتزكية ، على أن يكون الجميع يدًا واحدة في خدمة غرفة القاهرة والإقتصاد القومي بشكل عام.

تم الإتفاق على إختيارهم بالتزكية من بين الثلاثين مرشحًاً 

 

وأعلن "العربي" عن الـ 11 عضوًاً الذين تم الإتفاق على اختيارهم بالتزكية من بين 30 مرشحًاً لغرفة القاهرة، وهم " اللواء صلاح العبد وأيمن عشري و سيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي " .

 

أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر

وتعهد الجميع على التعاون "ولم الشمل" لخدمة هذا الكيان الكبير وهو غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ؛ لتطوير العمل بها بما يتناسب مع حجم وثقل تجارية العاصمة وما تمثله من مشروعات في مختلف الأنشطة.

بعد تنازل 19 مرشحا مجلس إدارة غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية المهندس إبراهيم العربي الاتحاد العام للغرف التجارية

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