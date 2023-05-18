الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة فى قمة القادة العرب

بشار الاسد
بشار الاسد

وصل  الرئيس السوري بشارالأسد يصل إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية الـ32، والمقرر انعقادها غداً الجمعة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في العاشر من مايو الجاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة.

وبدأ صباح اليوم توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة؛ للمشاركة بالقمة العربية المقرر عقدها غداً.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول الواصلين إلى جدة للمشاركة في القمة العربية في دورتها الـ32، وينتظر استمرار توافد قادة الدول العربية تباعا إلى جدة التي ستشهد لقاءات جانبية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية على هامش القمة العربية.

قمة جدة ​بشار الأسد سوريا ​الجامعة العربية السعودية

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