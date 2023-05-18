الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. جوائز الصحافة المصرية فى "مانشيت" القرموطى على CBC

القرموطي لحظة تهنئة
القرموطي لحظة تهنئة العزبي

يعرض برنامج "مانشيت" غدًا الجمعة على cbc الساعة ١١ مساء تقريرًا مصوّرا عن جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٣ بنقابة الصحفيين.

شارك القرموطي الصحفيين الفائزين فرحة التكريم وتسلم جوائز التفوق الصحفي بحضور ذويهم من جميع المحافظات، وأيضا تكريم رموز وشيوخ المهنة وحملة الماجستير والدكتوراه.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاءات مع رموز وشيوخ الصحفيين ومنهم الكاتب الصحفي محمد العزبي، شيخ الصحفيين- الذي نال جائزة الصحافة التقديرية الأولى، والتي تمنح لكبار الصحفيين، كما أجرى لقاءات مع الصحفيين المكرمين وأسرهم في جو ودي مليء بالبهجة والسعادة.

برنامج "مانشيت" يذاع أيام الجمعة الساعة 11 مساء، ويومي السبت والأحد الساعة 6 مساء من كل أسبوع، وذلك في إطار مواصلة تقديم الإعلامي جابر القرموطي سلسلة حلقاته الخارجية المختلفة، شكلا ومضمونا.

الخا الج الاعلامي جابر القرموطي الاول جوائز جمعة تقديم جوائز الصحافة المصرية

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