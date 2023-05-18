الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التيار الإصلاحى: المرأة لها أحقية وجدارة لإدارة أموال أطفالها

لبنى خليفة
لبنى خليفة

قالت لبنى خليفة، ممثل التيار الإصلاحي، إن قانون الوصاية على المال أصابه الشيخوخة وهو غير مواكب مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري.

الوصاية على المال

أضافت لبنى، خلال كلمتها أمام لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن وضع المرأة المصرية حالياً غير وضعها في سنة صدور القانون، حيث انخفضت نسبة الأمية وأصبحت المرأة تتصدر صناعة اتخاذ القرار، نظرًا للتمكين الحقيقي الذي حصلت عليه، لذا المرأة الآن لها أحقية وجدارة إدارة أموال أطفالها.

إشراك الأم في الوصاية 

وتابعت أن صعوبة الإجراءات في محاكم الأسرة سبب مباشر في ترك أثار نفسية سيئة داخل أنفس الأطفال، لهذا يجب اتباع الرقمنة الحديثة في تلقي طلبات الأسرة المعني بهذا الأمر.

تابعت "نطالب بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم كحاضنة وفق آليات وضوابط يحددها القانون إشراك الأم كونها حاضنة بشكل إجباري مع الجد كوالي، إعادة تنظيم الإجراءات داخل المحاكم مع استخدام التقنيات الرقمية".

لبنى خليفة الوصاية على المال ممثل التيار الإصلاحي إشراك الأم في الوصاية إكسترا لايف الحوار الوطنى

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