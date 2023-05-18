happy birthday.. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع عيد ميلاد الزعيم؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تفاعلت منصات السوشيال ميديا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام من خلال نشر صورة له مع أهم لقطات أفلامه ومسلسلاته.

واحتفلت السوشيال ميديا بعيد ميلاد الزعيم على مدار أيام متواصلة ولا زالت حتى الآن، يحتفل رواد السوشيال ميديا على مواقع فيسبوك وتويتر بعيد ميلاد الزعيم، والتذكرة بأهم أعماله ورصيده الفني الكبير.

ورصد "الدستور" خلال السطور التالية مدى احتفال وتفاعل السوشيال ميديا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام خلال الساعات الماضية باستخدام تحليل البيانات، حيث أوضحت أداة جوجل ترند وجود زخم كبير خلال اليومين الماضيين احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم.

وتضاعفت معدلات البحث عن مسيرة عادل إمام خلال الأيام والساعات الماضية، حتى وصلت إلى ذروتها في يوم عيد الميلاد الموافق 17 مايو ووصلت إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وذلك وفق ما بينت أداة جوجل ترند.

على صعيد المحافظات الأكثر بحثًا عن مسيرة عادل إمام الفنية تزامنًا مع يوم ميلاده تصدرت محافظة بورسعيد رأس المحافظات الأكثر بحثًا على مواقع البحث بما يصل إلى 100 عملية بحث من أبناء بورسعيد في الدقيقة الواحدة.

أعمال الزعيم عادل إمام

وبدأ الزعيم عادل إمام مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

وقدم الزعيم عادل إمام خلال مسيرته نحو 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققت نجاحات مبهرة خلال مشواره.

ويغيب عادل إمام عن جمهوره ومحبيه منذ 3 أعوام حيث كان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل “فالنتينو”، الذي عرض في عام 2020، وشاركه العمل الراحلة دلال عبدالعزيز والراحل سمير صبري وداليا البحيري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني وغيرهم، إخراج رامي إمام.

واحتفل عدد من الفنانين ومنهم خالد سرحان ولبلبة وغيرهم من نجوم الوسط الفني بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، والذي يوافق اليوم الأربعاء 17 مايو، الـ83.