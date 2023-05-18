الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام تدريب المجموعة الثالثة من إداريى المعاهد على مهارات الحاسب الآلى

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد، اليوم الخميس، الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات إداريي المعاهد على الحاسب الآلي.

حيث تابع حمادى فعاليات البرنامج واستمع لشرح مفصل من الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي، حول معايير الامتحان النهائي لاجتياز البرنامج، رافق حمادى خلال زيارته الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي، عادل عبد الرحيم، مدير إدارة الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التدريب قد بدأت البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة من إداريي المعاهد، بداية الأسبوع الحالي بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبي طالب النموذجي الابتدائي فتيات، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف.

كان تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة "صلاح سالم الإعدادية بنين" بمدينة سوهاج؛ التي تضم 20 لجنة وعدد 395 طالبا، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية.

وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي "العلوم، والتربية الدينية"، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وأن الامتحانات من داخل المقررات الدراسية وفي متناول جميع الطلبه والطالبات. 

وشدد محافظ سوهاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة خوفًا من حدوث أي عدوى تضر بالطلاب.

اجراءات احترازية إجراءات الاحترازية ادارة اجتياز

الأكثر قراءة

قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

"مقتنيات فريدهايم وفيلا البارون".. كيف تحققت فكرة إنشاء أول متحف للفنون الجميلة؟

اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الحمام بتكلفة 2 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي