ختام تدريب المجموعة الثالثة من إداريى المعاهد على مهارات الحاسب الآلى

تفقد، اليوم الخميس، الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات إداريي المعاهد على الحاسب الآلي.

حيث تابع حمادى فعاليات البرنامج واستمع لشرح مفصل من الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي، حول معايير الامتحان النهائي لاجتياز البرنامج، رافق حمادى خلال زيارته الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي، عادل عبد الرحيم، مدير إدارة الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التدريب قد بدأت البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة من إداريي المعاهد، بداية الأسبوع الحالي بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبي طالب النموذجي الابتدائي فتيات، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف.

كان تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة "صلاح سالم الإعدادية بنين" بمدينة سوهاج؛ التي تضم 20 لجنة وعدد 395 طالبا، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية.

وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي "العلوم، والتربية الدينية"، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وأن الامتحانات من داخل المقررات الدراسية وفي متناول جميع الطلبه والطالبات.

وشدد محافظ سوهاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة خوفًا من حدوث أي عدوى تضر بالطلاب.