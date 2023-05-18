فينسيوس جونيور يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد رباعية السيتى

وجه البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير فريقه عقب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي.

وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف دون رد، ليودع البطولة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.



ونشر فينسيوس صورة له من مباراة مانشستر سيتي، أمس، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق: "سنمنحكم الفرحة مجددًا، ريال مدريد دائمًا يعود".

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 يونيو المقبل على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

إنتر تأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على جاره وغريمه التقليدي ميلان، في مباراتي الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وساهم فينسيوس جونيور في تتويج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، خاصة في مباراتي مانشستر سيتي بالدور نصف النهائي للبطولة؛ وكذلك تسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية ضد فريق ليفربول.

فينسيوس جونيور لعب 53 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه في الفريق.