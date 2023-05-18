الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فينسيوس جونيور يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد رباعية السيتى

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

وجه البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير فريقه عقب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي.

وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف دون رد، ليودع البطولة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.


ونشر فينسيوس صورة له من مباراة مانشستر سيتي، أمس، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق: "سنمنحكم الفرحة مجددًا، ريال مدريد دائمًا يعود".

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 يونيو المقبل على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

إنتر تأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على جاره وغريمه التقليدي ميلان، في مباراتي الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وساهم فينسيوس جونيور في تتويج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، خاصة في مباراتي مانشستر سيتي بالدور نصف النهائي للبطولة؛ وكذلك تسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية ضد فريق ليفربول.

فينسيوس جونيور لعب 53 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 23 هدفًا وصنع 21 لزملائه في الفريق.

فينسيوس جونيور ريال مدريد مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا دورى الأبطال

الأكثر قراءة

قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

"مقتنيات فريدهايم وفيلا البارون".. كيف تحققت فكرة إنشاء أول متحف للفنون الجميلة؟

اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الحمام بتكلفة 2 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي