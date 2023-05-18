مداخلته مع الزعيم أثارت الجدل.. شريف عامر يرد: "هناك ما هو أهم"

أثارت مداخلة الزعيم عادل إمام مع الإعلامي شريف عامر، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفال الزعيم بعيد مولده الـ 83.

ورد الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: "بسبب السفر و التطبيق من امبارح نمت وصحيت، عشت 4 سنين بره مصر وبنتي الصغيرة في سن التكوين 5 أو 6 سنين، طفلة، صيف إجازة 2007، في سينما مارينا دخلنا فيلم الاستاذ عادل، خرجت تغني و تردد كلماته و بدأت الطريق".

وأضاف: "بهجة وارتباط وبرضه الفضل لعادل امام، اعتقد بقى هناك ما هو أهم.. سلام".

https://twitter.com/Sherif_Amer_/status/1659171203301482496

حديث عامر مع الزعيم عن بناته

وسأل الإعلامي شريف عامر، الزعيم عادل إمام عما إذا كان يعرف قيمته عند الجمهور، ليرد عادل إمام: "قولي أنت قيمتي عندكم".

وأوضح الإعلامي أن عادل إمام السبب في تعلم بناته اللغة العربية، فضلًا عن أنه كان حريصًا على الحصول على إجازات من أجل حضور أفلام من بطولة الزعيم، ومازحه الزعيم بقوله: «عاوز تقول لنا إنك ابن ناس وبناتك خواجات مش بيتكلموا عربي».

وأكمل الإعلامي: "فضلك في اللي بيتكلموا عربي، إن الشخص يضحك ويبتسم لما يسمع اسم عادل إمام ووجودك معانا ده أمر نحمد ربنا عليه، شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وإحنا طيبين بعادل إمام من المحيط إلى الخليج".