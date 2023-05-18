لجنة أطباء السودان: عدد القتلى يتزايد والمساعدات مكدسة في المخازن بسبب القصف

أكدت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع إلى 833 مدنيا بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3329، مرجحة صحة تقرير حاكم ولاية غرب دارفور بوصول العدد إلى 500 قتيل خلال الشهر الماضي فقط.

في السياق ذاته، أكد الدكتور علاء الدين نقد عضو لجنة الأطباء المركزية، أن انقطاع الاتصالات في السودان بين المصادر الصحية والأطباء وتدمير عدد من المستشفيات سببًا واضحًا في تضارب الإحصائيات.

وأضاف نقد، في تصريحات إعلامية محلية، أن تدهور المنشآت الصحية في السودان يسير بسرعة هائلة حيث خرجت 60 مستشفى من الخدمة بشكل كلي أو جزئي، مضيفًا أن 17 مستشفى تعرضت لقصف مباشر وتم إخلاؤها بالكامل، في حين تعمل عدد من المستشفيات بأقل من نصف طاقتها بسبب النقص الهائل في إمدادات الطاقة والمياه والعجز في المستلزمات الطبية.

وقال عضو لجنة الأطباء المركزية إن الأطقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى المستشفيات بسبب استمرار القتال وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وتعرض حياتهم للخطر اثناء محاولاتهم الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية، مضيفًا أن استمرار القتال منع الكثير من المساعدات الطبية في الوصول إلى السودان حيث لم يتم توزيع - حتى الوقت الراهن - سوى المساعدات الخاصة بمنظمة الصليب الأحمر الدولي فقط، مشيرًا إلى وصول مساعدات طبية من دولتي قطر والكويت بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية ولكن جميعها تم تخزينها في مخازن وزارة الصحة بسبب استمرار القصف والقتال.