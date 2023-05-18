الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة أطباء السودان: عدد القتلى يتزايد والمساعدات مكدسة في المخازن بسبب القصف

الاشتباكات بين قوات
الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع

أكدت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع إلى 833 مدنيا بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3329، مرجحة صحة تقرير حاكم ولاية غرب دارفور بوصول العدد إلى 500 قتيل خلال الشهر الماضي فقط.

في السياق ذاته، أكد الدكتور علاء الدين نقد عضو لجنة الأطباء المركزية، أن انقطاع الاتصالات في السودان بين المصادر الصحية والأطباء وتدمير عدد من المستشفيات سببًا واضحًا في تضارب الإحصائيات.

وأضاف نقد، في تصريحات إعلامية محلية، أن تدهور المنشآت الصحية في السودان يسير بسرعة هائلة حيث خرجت 60 مستشفى من الخدمة بشكل كلي أو جزئي، مضيفًا أن 17 مستشفى تعرضت لقصف مباشر وتم إخلاؤها بالكامل، في حين تعمل عدد من المستشفيات بأقل من نصف طاقتها بسبب النقص الهائل في إمدادات الطاقة والمياه والعجز في المستلزمات الطبية.

وقال عضو لجنة الأطباء المركزية إن الأطقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى المستشفيات بسبب استمرار القتال وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وتعرض حياتهم للخطر اثناء محاولاتهم الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية، مضيفًا أن استمرار القتال منع الكثير من المساعدات الطبية في الوصول إلى السودان حيث لم يتم توزيع - حتى الوقت الراهن - سوى المساعدات الخاصة بمنظمة الصليب الأحمر الدولي فقط، مشيرًا إلى وصول مساعدات طبية من دولتي قطر والكويت بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية ولكن جميعها تم تخزينها في مخازن وزارة الصحة بسبب استمرار القصف والقتال.

أطباء السودان الاشتباكات قوات الجيش السوداني الدعم السريع غرب دارفور

الأكثر قراءة

قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

"مقتنيات فريدهايم وفيلا البارون".. كيف تحققت فكرة إنشاء أول متحف للفنون الجميلة؟

اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الحمام بتكلفة 2 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي