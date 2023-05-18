الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة (PETRA - 1) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 183 مترًا وعرضها 30 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 39937 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 57620 طنًا تشمل: 7400 طن أسمنت معبأ، و185 طن كسب فول صويا، و5800 طن كلينكر، و4775 طن يوريا، و1379 طن بصل، و3900 طن مولاس، و23700 طن ملح، و10481 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37927 طنًا تشمل: 2139 طن خشب زان، و8435 طن خردة، و14900 طن فول صويا، و5864 طن حديد، و6589 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1525 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1035 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3554 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164363 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4004 أطنان قمح متجهين إلى صوامع  كوم أبو راضي وطنطا وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5789 شاحنة.

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